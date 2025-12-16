イギリスの対外情報機関MI6の新たな長官が、就任後初めて公の場で演説し、「ロシアは戦争の一歩手前の手段で我々を試している」と主張しました。【映像】空港周辺で確認されたドローン「ウクライナを征服し、NATOを威嚇しようとし、攻撃的で拡張主義的かつ修正主義的なロシアの脅威に、我々は皆、直面し続けている」（MI6 ブレイズ・メトレウェリ長官）MI6（＝イギリス秘密情報部）のブレイズ・メトレウェリ氏は、10月に女性と