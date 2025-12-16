Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日発売の美容雑誌『VOCE』2月号（講談社）の連載「BEAUTYDICTIONARY」に登場する。今回のテーマは、「虹色の／玉虫色の」というような意味を持つ「Iridescent」。【表紙カット】クールでかっこいい…！Special Editionの表紙を飾るAぇ! group「どんな色にも染まれるけど、僕の芯はずっと“赤”」――“自発光”と呼ばれることもある山田が、深海のような暗闇の中で、さんさんと輝く姿に注目。