キルタイムコミュニケーションは『コミックヴァルキリーWeb版』Vol.150最終号の配信を開始した。2006年7月に創刊、2012年よりWeb媒体に移行し刊行を続けてきた『コミックヴァルキリー』は、今号をもって休刊し掲載作品の全ては同社の漫画配信ウェブサイト「キミコミ」へと移行する。Vol.150 掲載作品一覧