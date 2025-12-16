スクウェア・エニックスと、Link-Uグループのグループ会社であるLink-U Technologiesが共同運営する海外向けマンガアプリ「Manga UP!」が、全世界累計500万ダウンロードを突破した。「Manga UP!」は、『薬屋のひとりごと』『黄泉のツガイ』『黒執事』などスクウェア・エニックスの人気マンガを、世界中の読者に英語翻訳版を最速で届けるコミック配信サービス。2022年7月に国内向けアプリ「マンガUP！」の海外版としてサービスを開