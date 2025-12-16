KADOKAWAは、『月刊コミックジーン 2026年1月号』を2025年12月15日(月)に発売。表紙は『平野と鍵浦』(春園ショウ)、裏表紙はジーン冬フェス＆冬のゆるキュンBLフェア開催情報が掲載されている。特別付録は、連載作品の描き下ろしイラスト大収録の「2026年カレンダー」となっている。■巻頭カラー：『細胞神曲-Cell of Empireo.-A certain “0.5”』(漫画：虫之砂肝、原作：鱶尾双(from 鱶尾工業/outsider By SystemN.H)不均衡(アン