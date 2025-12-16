世界的トレンドとして、おしゃれさんの間で人気を集めている「ジーンズ」。合わせやすさゆえに、ついいつも同じようなコーデになりがち……。そんな大人女性に向けて、ジーンズを使った冬の最旬コーデをお届け。今回は、【グローバルワーク】のおしゃれ店員さんによる着こなしを解説します。トレンドのカラーやアイテムを詰め込んだスタイルをピックアップしたので、ぜひ真似してみて。