筆者の母の友人・千鶴さん(仮名)は、息子夫婦との同居で嫁の様子にモヤモヤしていました。家にいるのにスマホばかり。ところがある日、衝撃の事実が判明したのです。 スマホばかりの嫁 息子夫婦との同居生活を始めた千鶴さん。 嫁の様子に日々不満が募っていました。 家にいてもスマホばかり触り、掃除や料理は夫任せで手抜きに見える。 朝から晩までスマホやパソコンを手放さない姿に、千鶴さんの不満は日増しに強くなって