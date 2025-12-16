「ベストバイ」商品を一挙ご紹介編集部が各グッズを試し、「あったか度」と「便利度」を評価。★三つが最高。では早速紹介しよう。?タンクを持ち運べるラク給水アロマ加湿器ニトリ 3990円フタを開けず、直接本体に注いで給水が可能な加湿器。着脱式タンクは取っ手つきで持ち運びもラク。加湿量は３段階調整可能、最長８時間の切タイマーと、機能性も十分。超音波式のため、精密機器近くでの使用は避けて。あったか度★便利度★★★