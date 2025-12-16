スポーツや運動習慣は“健康への投資”とも言われる。では、世間一般の人たちは実際いくら使っているのか。Song合同会社はこのほど、20～40代でスポーツ・フィットネスに支出している300人を対象に年間スポーツ費用の実態を調査、結果を公表した。 【写真】会費とウェア・ギアで費用の5割超、ここをいかに抑えるか 調査によると、年間スポーツ支出の全体平均は9万6000円で、中央値は7万2000円