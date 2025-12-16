宮崎FW吉澤柊のゴールが話題テゲバジャーロ宮崎は12月14日に行われたJ2昇格プレーオフ決勝でFC大阪を4-0で下し、初の昇格を決めた。この日、FW吉澤柊が決めた30メートル級の“ゴラッソ”は「キャプ翼みたい」と大きな反響を呼んでいる。宮崎は前半28分に相手のオウンゴールで先制した。そしてリードして迎えた同42分、チームにさらなる追い風をもたらすスーパーゴールが生まれた。ピッチ中央でボールを拾った吉澤は胸トラップ