女優の山本舞香が、最新ショットを公開し反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムを更新し、「Ｌｉｆｅ＆ｗｏｒｋ」と投稿。最新の自撮り姿やモデルでアーティストの大社カリンとの２ショットなどをアップした。この投稿には「吸いこまれてしまいそうで」「お人形さんみたい」「ハイトーンまじで可愛すぎる」「顔面最強すぎ」「夢をみているような美しさ」などの声が寄せられている。