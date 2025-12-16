東大研究センター調査気象庁が９日発表した「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、防災対応を取るべき対象地域の住民の多くが日頃の備えの再確認や、避難できる態勢の維持など「特別な備え」を行っていないとみられることが、東京大総合防災情報研究センターのアンケート調査でわかった。注意情報の内容が広く浸透していないことが浮かび上がった。（井上勇人、赤沢由梨佳）注意情報は２０２２年に運用が始まり、青森県