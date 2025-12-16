俳優の市川実日子が、テレビ岩手制作の旅番組『未来へつむぐ、手しごとの旅〜市川実日子、盛岡と出逢う〜』に出演する。放送は2025年12月19日、午後7時から午後7時56分まで。舞台となるのは、米紙ニューヨーク・タイムズにも紹介され、国内外から注目を集める岩手県盛岡市だ。ドラマや映画で存在感を放つ市川が、旅番組の旅人を務めるのは珍しい。今回の旅では「ずっと訪れたかった」という盛岡を訪れ、土地に根付く伝統的な手