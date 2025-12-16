快適なはき心地が魅力のひとつのストレッチパンツ。最近ではおしゃれにはけるものからビジネス向きのものまで、幅広い製品が販売されている。愛用している人も多いことだろう。しかし、ほとんどのストレッチパンツが約3年で“寿命”を迎えることをご存知だろうか。さらに、洗い方や干し方に注意しないとその寿命はさらに短くなることも…。寿命を迎えたストレッチパンツは伸びにくくなったり、伸びてしまったら戻らなくなることも