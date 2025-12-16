警察車両の赤色灯15日午後10時45分ごろ、仙台市若林区若林2丁目で木造2階建てアパートが燃えていると、119番があった。1階から性別不明の2人の遺体が見つかった。住民の高齢女性と、息子とみられる男性と連絡が取れておらず、宮城県警が身元や原因を調べている。若林署によると、各階に2部屋ずつあり、うち1階の一室に2人が住んでいた。遺体は玄関付近と居間からそれぞれ見つかった。