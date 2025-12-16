「パーレック・パーヤイ」のカオニャオ・マムアン。カスタード（右上）と揚げ魚のチップをトッピングできる＝バンコク、翁長忠雄撮影 「えっ、ご飯にマンゴー？」と驚くことなかれ。これが意外とハマる、タイの国民的スイーツ「カオニャオ・マムアン」。甘じょっぱいもち米と完熟マンゴーの奇跡の出会いに、記者が現地の老舗で直撃！「旬」の時期しか店を開かないという、こだわり満載の絶品デザートの正体とは…。この