ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「I'm all ears」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。ヒントは、相手の話をしっかり聞く姿勢を表すときに使う、ちょっとくだけた表現です。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてくださ