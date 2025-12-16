EV計画見直しポルシェは、次世代モデルの『718ボクスター』および『718ケイマン』をEV専用とする方針を転換し、プラットフォームをガソリンエンジンに対応させるために改良を進めている。【画像】ピュアな走りを楽しむミドシップ・ポルシェ【718ボクスターと718ケイマンを詳しく見る】全43枚4代目ボクスター/ケイマンの生産は先月終了し、新型EVが年内に登場予定だった。しかし、EV需要が鈍化する中、ポルシェは損失の大きかった