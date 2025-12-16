ホリデーシーズンのお楽しみにぴったりな新作が、湖池屋から登場します。濃厚で贅沢な味わいが人気の「湖池屋ストロング」シリーズに、冬のご褒美感を高める2つのフレーバーが仲間入り。リラックスタイムやお酒のお供に選びたくなる、香りから余韻まで計算された味わいが魅力です。華やかな季節に寄り添う特別感あふれるポテトチップスで、いつもの時間を少し贅沢に彩ってみませんか♡ 冬気分