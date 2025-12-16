ロシアとの和平案について、アメリカの特使らと2日間協議したウクライナのゼレンスキー大統領は、「安全の保証について進展があった」と明かしました。【映像】ゼレンスキー大統領の発言「領土問題については十分対話してきた。正直、現時点では我々（ウクライナと米国）の立場に違いがあると感じている。ただ（米国代表団は）私個人の立場を理解してくれたと思う。こうして直接、立場を伝えることができて大変うれしい」（ウク