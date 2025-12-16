福岡市で男女2人が刃物で刺され30歳の男が逮捕された事件で、男は現場に隣接するHKT48劇場の常連客であることが分かった。殺人未遂の疑いで逮捕された、福岡・糸島市の無職・山口直也容疑者（30）は14日午後、福岡市のみずほPayPayドーム1階のエレベーターホールで、隣接するHKT48劇場のスタッフの男性（44）の左胸を包丁で刺し殺害しようとした疑いがもたれている。その後の調べで山口容疑者は、劇場に月に5〜6回来るほどの常連客