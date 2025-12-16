株式会社ミズカラ（東京都千代田区）は、このほど「"いい夫婦"の関係性」に関する調査を実施しました。同調査によると、現在の夫婦関係は「自分の両親の夫婦関係の傾向を一定引き継ぐ」傾向があることが明らかになりました。【グラフ】幼少期の自分の両親、夫婦関係はどうだった？調査は、全国の25〜59歳の有職者男女500人を対象として、2025年10月にインターネットで実施されました。まず、「夫婦間で夢や価値観を共有できていま