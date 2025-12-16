2025年12月12日、韓国・中央日報によると、サムスン電子とSKハイニックスの競合社、米マイクロンが台湾を高帯域幅メモリー（HBM）の生産拠点とし、韓国での人材確保にも力を入れている。記事は「台湾の半導体生態系に韓国の人材が吸い込まれていく」と評している。マイクロンは12月に台湾法人の採用面接を高麗、漢陽、ソウル大学など韓国の主要大学で実施した。台湾の新人エンジニアは年俸3万5000〜5万ドル（約545万〜778万円）ほ