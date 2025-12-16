１６日、大阪市住吉区の市営住宅の一室で火事があり、住人とみられる８０代女性がけがをして病院へ搬送されましたが、意識不明の重体です。１６日午前０時５０分過ぎ、住吉区我孫子東１丁目にある１０階建ての市営住宅の４階の一室で「火事です」と近隣住民から消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ４時間後に消し止められましたが、この火事で４階の一室６０平方メートルのうちおよそ４０平方メートルが焼け