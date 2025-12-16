１５日午後９時半ごろ、大阪府八尾市沼３丁目の民家で、この家に住む女性から「自宅が燃えています。息子は家の中」と警察に通報がありました。警察によりますと、火はおよそ２時間半後に消し止められましたが、民家一棟がほぼ全焼したということです。この家は母親と息子の２人暮らしで、５２歳の息子が病院に搬送されましたが、意識不明の重体だということです。母親は逃げて無事でした。母親は「一階の部屋からボンボン