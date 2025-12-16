宮城県警によると、15日午後10時45分ごろ、仙台市若林区若林2丁目の木造2階建てアパートが燃えていると119番があった。1階の一室が全焼し、焼け跡から2人の遺体が見つかった。住民2人と連絡が取れておらず、県警が身元確認を進める。