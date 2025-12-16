ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSのボーカルで俳優の八木勇征（28）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ツアーの宮城公演で訪れた仙台で雪景色の中“推し活”をするオフショットを公開した。【写真】「寒そぉおおおおお」雪模様の仙台でピカチュウ像と記念撮影する八木勇征“ポケモン好き”としてファンの間でも知られている八木は「仙台でも推し活 僕にとって初雪の日に推し活でした」のコメントとともに、現地