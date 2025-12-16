ブランド戦略を来年2月から『デジホ』に統一 当社は2003年の設立以来、パソコンやスマートフォン、タブレット端末、ゲーム機など、様々なデジタル機器の修理・販売を手掛けてきました。車が故障したら助けに来てくれるJAFのように、「デジタルホスピタル」として、あらゆるICTインフラのお困りごとを解決しています。 家喜信行・日本PCサービス社長の 「人生の転機」 大きな特徴の一つが、全国約