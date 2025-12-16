朝のドル円は155円20銭台、海外市場で154.84まで＝東京為替 ドル円は海外市場で一時154円84銭を付けた。東京市場で下値を支えた154.95前後のサポートを割り込むも、下値押しには慎重。 USJDPY 155.25