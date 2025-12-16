世界的ヒットを記録してきた動画配信サービス「Netflix」の人気シリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』が、シーズン5でついに完結。現在、VOL1（第1〜4話）が独占配信中で、VOL2（第5〜7話）は12月26日、フィナーレとなる第8話は2026年1月1日に世界独占配信される。このたび、VOL2配信を前に直前予告と場面写真が解禁された。※以下、シーズン5 VOL1までのネタバレを一部含む。【動画】『ストレンジャー・シングス』最