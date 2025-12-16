ついに『新東京水上警察』（フジテレビ系）の碇（佐藤隆太）が、東京湾を縄張りとする犯罪集団のリーダー・黒木謙一（柿澤勇人）と直接対決をすることになった。 参考：柿澤勇人、ドラマストリーム『終のひと』で連ドラ初主演「何かを残すことができれば本望」 このドラマは、増加する水上犯罪を取り締まるために「東京水上警察署」が発足したところから始まった。しかし観閲式を行おうと署長が張り切っ