ラ・リーガ 25/26の第16節 ラヨ・バリェカノとベティスの試合が、12月16日05:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはアルバロ・ガルシア（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、イシ・パラソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、ロドリゴ・リケルメ（MF）、パブロ・フォルナルス（MF）らが先発に名を連ねた。 その後