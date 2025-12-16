16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比160円安の5万80円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 52505.79円ボリンジャーバンド3σ 51694.66円ボリンジャーバンド2σ 50883.53円ボリンジャーバンド1σ 50362.00円5日移動平均 50230.00円一目均衡表・転換線 50168.11円15日日経平均株価現物終値 50080.00円16日夜間取引終値 500