16日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比1.5ポイント安の3432.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3501.74ポイントボリンジャーバンド3σ 3452.65ポイントボリンジャーバンド2σ 3432.50ポイント16日夜間取引終値 3431.47ポイント15日TOPIX現物終値 3409.90ポイント5日移動平均 3403.55ポイントボリンジャーバンド1σ 337