16日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の652ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 741.73ポイントボリンジャーバンド3σ 738.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 723.81ポイント75日移動平均 721.36ポイントボリンジャーバンド2σ 715.29ポイント200日移動平均 712.50ポイント一目