【ワシントン共同】トランプ米大統領は15日、英公共放送BBCが昨年10月の番組でトランプ氏の演説場面を恣意的に編集したとされる問題を巡り、一両日中にBBCを提訴する考えを明らかにした。トランプ氏はこれまで番組の撤回や謝罪、補償をBBC側に求めていた。昨年11月の米大統領選直前に放送した番組のトランプ氏が演説する場面で、視聴者に誤解を与えるような恣意的な編集があったと英メディアが報道。2021年1月の米議会襲撃事件