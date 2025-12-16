巨人・丸は「リアルに泣いていた」と明かした。12日に千葉県いすみ市の大原中で行った講演。全校生徒340人の前で自身の経験談について語った後の質問コーナー。生徒から「つらかったこと」を問われ、広島時代の猛練習の内容を挙げた。「当時の広島は12球団でも一、二を争うくらい練習が厳しくて…」と切り出すと、1箱200球×4＝800球をノンストップで打ち続けるメニューを紹介。打ち終わると「自力でバットから指が離せなくて