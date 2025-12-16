今夜12月16日24時25分放送のバラエティー番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）は、殺陣（たて）のスピード暗記に挑戦する新企画「殺陣マン」。メンバー8人がそれぞれの誇りを懸けて、超本気の殺陣バトルを繰り広げる。【写真】着物姿でtimeleszがわいわい『タイムレスマン』「殺陣マン」スタジオカット本番組は、timeleszの地上波初バラエティー。「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨