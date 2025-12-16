俳優のディーン・フジオカが黒柳徹子との２ショットを披露し、反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「テレビ朝日『＃徹子の部屋』 に出演させて頂きました！」とつづって、黒柳徹子との２ショットをアップした。「幼少期のことや、これまで歩んできた道のりなど、徹子さんとゆっくりお話しさせていただきました。約３年ぶり、３回目の出演となります。今回も変わらず、あたたかく迎えてくださり、とても豊かな時間