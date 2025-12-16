モデル、女優の古畑星夏（29）が15日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、2023年2月に結婚した一般男性と離婚したことを発表した。 【写真】共演者がスゴイ「Seventeen」時代の古畑星夏 古畑は「私事で恐縮ではございますが、このたび離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「結婚生活の中ですれ違いが生まれ、話し合いを重ねた結果、お互いが前向きにそれぞれの人生を歩んでいく