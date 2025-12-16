トルシエ氏はアジア杯で日本代表と対戦2002年日韓ワールドカップ（W杯）で日本代表を率いたフィリップ・トルシエ氏が、FOOTBALL ZONEのインタビューに応じた。10月から11月にかけて来日し、森保一監督率いる日本代表の試合を視察。2024年のアジアカップではベトナム代表監督として森保ジャパンと対戦したトルシエ氏は、どう見ていたのか。また日本代表が採用する3バックの“伸びしろ”を語った。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部