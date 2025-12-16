韓国の尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が、米軍の介入を遮断するため、非常戒厳の時期を昨年12月3日に定めたと、内乱特別検察チーム〔特別検察官＝趙垠奭（チョ・ウンソク）〕が結論づけた。米大統領選（昨年11月5日）後からトランプ大統領の就任（今年1月20日）前までの、米国が混乱する時期を利用したとみられるという。内乱特別検察チームは、12・3非常戒厳を巡り、180日間にわたる捜査を終え、15日に結果を発表した。