An-26輸送機が離陸直前に攻撃を受けるウクライナ国防省は2025年12月12日、離陸直前のロシア軍のAn-26輸送機をドローンで撃破する瞬間を捉えた映像を公開しました。【映像】離陸直前のロシア軍のAn-26輸送機が撃破される瞬間An-26は、旧ソ連時代にウクライナにあるアントノフ設計局が開発した双発エンジンのターボプロップ機です。機体の後部に荷物を直接積み下ろしできるランプを備えており、最大積載量は5.5トンとされていま