久しぶりの飲み会でみんなと写真を撮ったのに、自分の顔を見て「なんだか顔が長くなってる…？」「人中（鼻の下のタテの溝）が間延びしてる…？」と驚いたことはありませんか？自力整体の指導者・矢上真理恵さんは、「首や肩のこわばりは顔の印象に直結する」と指摘します。その理由や、自宅で簡単にできるセルフ整体をまとめたのが新刊『すっきり自力整体』。整体・鍼灸の理論をベースに、全国で約1万5000人が実践する人気メソッ