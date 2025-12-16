元TOKIOの国分太一（51歳）をめぐって、たった3週間の間にコンプラ違反の認定、番組降板、被害者のプライバシーを守るため一切の情報を「封印」する方針を固めた日本テレビ。検証から公表まで、何もかも異例すぎるスピードであった今回の対応、その理由はほかでもない、「フジテレビショック」の影響によるものだ。今なお混迷が続くフジ。その姿を目の当たりにした日テレ経営陣は、国分のハラスメント事案を受けて、青ざめたに違い