●きょう16日(火)は午後にかけて雲が広がり、日本海側ほどすっきりしない空模様に●あす17日(水)の明け方から昼まで、雨は降ったり止んだり＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜から非常によく晴れたことで放射冷却による底冷えが強くなりました。きょう16日(火)午前6時30分現在、山間部ではところどころ氷点下。市街地でも0度近くまで気温が下がっていて、厳しい冷え込みになっています。これから外に出る方はマフラーや手袋などを