西日本から東日本にかけての太平洋側は高気圧に覆われ、澄んだ青空広がります。大きな天気の崩れはないので、洗濯物も安心して干せそうです。朝晩は冷え込み、内陸では氷点下の所が多い一方、日中は日が差して、ひなたでは日差しのぬくもりを感じられそうです。一方、昨日大雪となった北日本では、雪は一旦弱まります。しかし気圧の谷の通過の影響で、日本海側では午後からふたたび雨や雪が降ったり止んだりとなりそうです。太平洋