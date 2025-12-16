あなたはわかりますか？突然ですが、「暗記する」 “learn by ( ? ) ”に何が入るかわかりますか？「by」は手段を意味します。一体何を使って“learn”すれば、「暗記」になるのでしょうか…気になる正解は……正解は・・・「heart」でした！"learn by heart"（暗記する）は、「心（heart）で知る・覚える」というド直球な語源です。"know by heart"では「暗記している」という意味になります。同じく「暗記する」を表す"memorize"