スタンフォード大学の研究者たちが発表した論文によると、生成AIの普及に伴い、若手労働者の雇用が急減していることが明らかになった。特に22歳から25歳の層が最初に影響を受けており、AIによる職の自動化が進んでいることが示されている。前編記事『AIが最初に奪うのは「新入社員の仕事」という無情な現実…なぜ若手社員は「必要ない」のか』より続く。好景気の裏で若手のみが停滞する「ねじれ現象」ソフトウェア開発者を見ると