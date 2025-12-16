大ブームのジンギスカンの中で、とりわけ根強い人気を誇る老舗店「成吉思汗（ジンギスカン）だるま」（以下「だるま」）。そんな同店がここ数日、店や味、行列とは一切関係ない理由で注目を集めている。契機となったのはX上のとある投稿から。「ジンギスカンの人気店『だるま』は昔、北朝鮮と深い関係にあった」という趣旨のものだ。奇しくも12月10日〜16日の1週間、政府が定める「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と被ったこともあり